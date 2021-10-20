Bülent Arınç’tan CHP’ye övgü: Oyları artıyor

Kanal 42'de konuşan Meclis eski Başkanı Bülent Arınç, “CHP'nin oyları daha da artıyor ve artacak. Öyle görüyorum'” dedi. Arınç, eski Başbakan Bülent Ecevit için ise, Dine saygılı laiklik taraftarıydı” dedi.

Meclis eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Bülent Arınç, Konya'nın yerel televizyonu Kanal 42'deki “Yaşayan Hafıza” programına konuk oldu.

Programın başında konuşan sunucu Cihad Doğan'ın “Çok önemli isimleri konuşacağız. Recai Kutan'ı konuşacağız, rahmetlik Oğuzhan beyi konuşacağız, Sizin Tayyip Bey ile olan çalışmalarınızı, diyaloglarınızı konuşacağız ve şimdiki Türkiye'yi de konuşacağız” ifadelerini kullandı.

Doğan'ın sözleri üzerine araya giren Arınç ise Erdoğan'la olan çalışmalarını konuşmak istemediğine dair esprili bir açıklama yaptı.

"Beni kodese mi tıkacaksınız?"

Arınç şunları söyledi:

“Bence bu büyüklerimizi konuşalım, bu program böyle gitsin, günümüze gelme. Adam Rize'de bir suç işlemiş de İstanbul'a getiriyorlar. Rize misalini vermeyeyim de yanlış anlayanlar çıkabilir. Samsun diyelim isterseniz buna. Rize ve Trabzon'un dışında bir il olsun ki birileri huylanmasın. Anlat bakalım şu olayı diyor, karşısındaki adam. Çıktık diyor, bir fırtına, bir fırtına, bir fırtına… Sonra… E işte bir fırtına… Gel bakalım İstanbul'a doğru falan… O fırtınayı da atlattık, başka bir limana geldik, bir fırtına daha başladı, şu oldu, bu oldu. Artık İstanbul'a gelemeyince iki saat boyunca, yav sadede gel… Geleyim de beni kodese mi tıkacaksınız demiş adam…”

Bülent Arınç, ilahiyat mezunlarından ve imam hatip mezunlarından muhafazakar ailede yetişmiş çocukların çoğunluğunun ateist yada deist olduğu yönündeki soruya ise, "Üç örnek bile deist olmak, ateist olmak için bence çok önemli çok sayıda değil bu üç kişi bile olsa bize çok fazla İslam gibi güzel bir inançtan sapkınlık bir kişi bile olsa insana elem vermesi gerekir ama öyle bir zamana geldi ki bir kısım örnekler insanları İslam'dan soğutuyor, bir kısım örnekler insanları milliyetçilikten soğutuyor, bir kısım örnekler insanları vatanseverlikten soğutuyor çünkü yaptıkları iş yanlış" diyerek cevap verdi.

"Yaptıkları iş yanlış olunca onlara bakarak hüküm verenlerde böyle müslümanlıksa şöyle olsun diyor" diyen Arınç öte yandan seçim ile ilgili görüşlerini de aktardı.

‘CHP'NİN OYLARI ARTIYOR, ARTACAK'

Öte yandan "CHP'nin oyları daha da artıyor ve artacak. Öyle görüyorum" diyen Arınç Bülent Arınç, eski Başbakan Bülent Ecevit için "Ona rahmet diliyorum. Dine saygılı laiklik taraftarıydı. CHP'den bu yüzden ayrılmıştı. CHP Kemalist, laikçi bir çizgide... Özellikle Baykal çizgisi" dedi. Arınç, "Bugün ondan çıktılar. Çıktıkları için de oyları daha da artıyor ve artacak. Öyle görüyorum" diye devam etti. Arınç, "Bugün ondan çıktılar. Çıktıkları için de oyları daha da artıyor ve artacak. Öyle görüyorum" diye devam etti.

'SİYASETTE NEFRET DİLİ OLMAZ'

Eski dönemde siyasi liderlerin katıldığı TV programlarını hatırlatan Arınç, "Bunları mesela YouTube'da dolaşan birlikte bazı programları var. Bütün genel başkanlar masanın başında. Ne kadar birbirlerine nezaketle hitap ediyorlar. Kafa kırmıyorlar. Göz çıkarmıyorlar. Bu hakimdi. Şimdi sinirler hakim. Kamplaşma hakim. Nefret hakim. Siyasette nefret dili olmaz. Siyasette siyasi dil olur. Siyasi dil bir ölçüde de diplomatik dildir. Bir meramınızı rahatlıkla ifade edebiliriz. Aynı kelimeleri kullanmak zorunda değilsiniz, kırmayacak şekilde." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.