Buldan: Hiç kimse HDP üzerinden siyaset yapmasın

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP’li vekil Gürsel Tekin’in “HDP’ye bakanlık verilebilir” sözlerinin ardından başlayan tartışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

HDP Kadın Meclisi, yeni dönem politikalarını belirlemek üzere parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Kadın Meclisi toplantısının açılışında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Buldan, CHP'li Tekin'in “HDP'ye bakanlık verilebilir” sözlerinin ardından başlayan tartışmayla ilişkin şunları söyledi:

“Önümüzdeki seçimler için siyaset alanında tartışmalar yürütülüyor ve bazı hesaplar yapılıyor. Buradan çok net olarak şunu söylemek isterim. Kadınların dâhil olmadığı hiçbir hesap tutmaz, tutmayacaktır. Kadın mücadelesini büyütmek üzerine kurulu olan ve bir kadın partisi olan HDP fikriyatıyla bu konuda açık tutum aldığımızı herkes bilsin. Cumhur İttifakı da bilsin Millet İttifakı da. Hiç kimse HDP üzerinden siyaset yapmasın. HDP'yi siyasi malzeme haline getirmesin. Herkes haddini bilsin. HDP'yi ağzına alırken bin kere düşünsün.” .