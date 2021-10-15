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TIMETURK / POLİTİKA / ''Bugün Merkez Bankası'na gideceğim, yok öyle istediğin gibi at koşturmak''

''Bugün Merkez Bankası'na gideceğim, yok öyle istediğin gibi at koşturmak''

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 15.30'da Merkez Bankası'na gideceğini duyurdu.

3 Saat Önce
2021-10-15 14:36:34
''Bugün Merkez Bankası'na gideceğim, yok öyle istediğin gibi at koşturmak''

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Dolar rekorlar kırıyor. Motorin ve benzine yine zam geldi. Sebep olduğun bu rezaletin milleti ezmesini daha fazla izleme Erdoğan, Kara Kış Fonu'nu kur! Ayrıca bugün 15.30'da Merkez Bankası'na gideceğim. Yok öyle istediğin gibi at koşturmak. Biz varız ve mücadele edeceğiz' ifadesini kullandı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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