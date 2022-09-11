Bu kadarı da fazla! Tanju Özcan yine hızını alamadı… Sokak köpekleriyle mültecileri bir tuttu

Bolu Belediye Meclisi’nde konuşulan sokak hayvanları konusu bir anda belediye başkanı Tanju Özcan’ın ırkçılık gündemine dönüştü. Çevre belediyelerin sokak köpeklerini Bolu’ya bıraktığını iddia eden Özcan, “O zaman ben de toplayacağım sığınmacıları, götüreceğim Hendek’e bırakıp kaçacağım” dedi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

CHP'den ihraç süreci yılan hikayesine dönen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sığınmacı düşmanlığına devam ediyor. Bolu Belediye Meclisi'nde gündem konusu edilen “başıboş ve tehlike arz eden köpek ırkları” konusu, Tanju Özcan'ın ırkçılık arenasına dönüştü.

Diğer belediyeleri suçladı

Gündem kapsamında konuşan belediye başkanı Özcan, Bolu'ya diğer il ve ilçe belediyelerinden 500 kadar sokak hayvanının bırakıldığını iddia etti. Özcan, 500 kadar sokak hayvanının Hendek, Sakarya, Düzce, Kastamonu'nun yanı sıra Bolu'daki ilçe belediyelerince Bolu'ya bırakıldığını öne sürdü.

Özcan, geçtiğimiz yıllarda Gerede'de yaşanan görüntüler üzerine çok sayıda tepki aldığını söyleyerek “Ya arkadaş o görüntüler yüzünden Türkiye genelinde bana arayıp açıkça hakaretler eden, hatta küfür eden insanlar oldu. Çünkü Bolu Gerede diyorlar, bizi büyükşehir zannediyorlar” dedi.

O zaman ben de sığınmacıları bırakıp kaçacağım!

Özcan, “Ya bunları Allah yarattı ya Yeryüzü sadece insanların değil ki. Ayının da köpeğin de kedinin de dolayısıyla bunlara da sahip çıkacağız. Öyle bindir kamyonlara getir. Bolu Belediyesi bu terbiyesizliği ne benim dönemimde ne de eski dönemde yapmamış ama yeter artık yani burada müdahale şansımız yok” diye konuştu.

Özcan, konuşmasının devamında sığınmacılarla sokak hayvanlarını bir tutarak şu sözleri söyledi:

“Daha önce valiliğe ve emniyetimize, jandarmamıza çağrıda bulundum ama yani bu ayıp bir şey ya. O zaman ben de toplayacağım sığınmacıları, götüreceğim Hendek'e bırakıp kaçacağım. Öyle mi yapayım?”