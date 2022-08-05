Bu da oldu… Tanju Özcan şimdi de meclis kürsüsüne diploma getirdi

Diplomasını meclisteki makam bankosunun önüne asan Tanju Özcan, AK Partili meclis üyelerine seslenip, ‘teselsül’ kelimesi üzerinden diplomasının nerede olduğunu sordu. Diplomasını belediye meclisine getirtip çalışanlardan diplomasını asmalarını istediği ortaya çıkan Özcan, ardından konuyu zekâsına getirdi.

­­­TIMETURK | HABER MERKEZİ

Yaptığı faşist çıkışlarla kamuoyunun tepkisini toplayan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diploması üzerinden dönen tartışmalara atıfla “Yiğidin diploması meydanda olur” dedi.

Meclis önünde resmen tiyatro oynadı

Diplomasını meclisteki makam bankosunun önüne asan Tanju Özcan, AK Partili meclis üyelerine seslenip, ‘teselsül' kelimesi üzerinden diplomasının nerede olduğunu sordu. Diplomasını belediye meclisine getirtip çalışanlardan diplomasını asmalarını istediği ortaya çıkan Özcan, ardından konuyu zekâsına getirdi.

Sizden daha zekiyim

Özcan, “Yiğidin diploması meydanda olur. Diplomasını gösteremeyenler utansın, ben niye utanacağım? Al sana diploma. Gözünüze sokmak için koydum onu oraya. 1991'den abileriniz vardır. 1991 yılında her puan türünde ilk 500'e giren Türkiye'nin altın çocuklarından biri olduğumu hatırlıyor musunuz? O zaman da zekiyim, şimdi de zekiyim. O konuda iddialıyım" diye konuştu.

Irkçı ve faşist çıkışlarıyla kamuoyunda gündem olan Özcan, son olarak belediyeye ait levhalara Suriyelilerden ülkelerine dönmelerini isteyen bir yazı astırmıştı.