BTP lideri Hüseyin Baş'tan ilginç paylaşım

Babası Haydar Baş'ın ölümünden sonra sonra Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı olan Hüseyin Baş, Türkiye'nin yoğun siyasi gündemine aldırış etmeden ofisinde bilgisayar oyunu oynadı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Baş, 'Kavgaya gerek yok. Stres atmaya birebir.' ifadelerini kullandı.

Türkiye 2023 seçimlerine doğru giderken siyasi isimlerden peş peşe sert açıklamalar gelirken Bağımsız Türkiye Partisi(BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan ezber bozan bir paylaşım geldi.

"KAVGAYA GEREK YOK, STRES ATMAYA BİREBİR"

Siyasi isimlerin kavga boyutuna varan tartışmalarına aldırış etmeyen 31 yaşındaki Hüseyin Baş, paylaştığı videoda birinci şahıs nişancı oyunu oynadığı görüldü.

KEYİFLİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Oyun oynadığı anları sosyal medyadan paylaşan Baş'ın keyifli olduğu gözlerden kaçmadı.

Baş'ın sosyal medya hesabından, “Kavgaya gerek yok. Stres atmaya birebir”notuyla paylaştığı videoda; makam odasında “Counter Strike” isimli bir bilgisayar oyunu oynadığı görülüyor.

Counter Strike: Global Offensive nedir?

Counter-Strike: Global Offensive ya da bilinen kısa adıyla CS:GO, Valve ve Hidden Path Entertainment tarafından geliştirilen çevrimiçi birinci şahıs nişancı oyunudur. Counter-Strike serisinin dördüncü oyunudur. Oyun, dünya genelinde en çok oynanan çok oyunculu aksiyon oyunudur.