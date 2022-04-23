BTP lideri Baş, Karamollaoğlu'na sordu: “Doğru mu bu Temel amca?”
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'na 'Saadet Partisi BTP'yi Millet İttifakı'nda istemiyor' iddiasını sordu.
2022-04-23 08:18:49
Gazeteci İsmail Saymaz, "Eğer Saadet Partisi ikna edilebilseydi, altılı masanın yedinci sandalyesinde BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş oturacaktı" diye yazdı.
Saymaz'ın iddiası üzerine BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, haberi Twitter hesabından alıntılayarak Saddet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'na sordu.
Baş, Twitinde "Doğru mu Temel amca" dedi.
YORUMLAR (0)