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TIMETURK / POLİTİKA / BTP lideri Baş, Anıtkabir'de Atatürk'e dua etti

BTP lideri Baş, Anıtkabir'de Atatürk'e dua etti

BTP Genel Başkanlığı’na yeniden seçilen Hüseyin Baş, Anıtkabir’de Atatürk’ün mozolesi önünde dua etti. Baş, Anıtkabir özel defterine 'Varlık sebebimiz, sana ödenmemiş bir borcumuz var, ömrümüzün sonuna kadar ödeyeceğiz.” cümlelerini yazdı.

1 Saat Önce
2022-03-23 15:43:27
BTP lideri Baş, Anıtkabir'de Atatürk'e dua etti

BTP'nin 8. Olağan Büyük Kongresinde delegelerin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkan seçilen Hüseyin Baş, dün Anıtkabir'i ziyaret etti.

BTP liderine yeni seçilen Merkez Yönetim Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinden oluşan kalabalık bir partili heyet de eşlik etti. Hüseyin Baş liderliğindeki BTP heyeti, Aslanlı yoldan yürüyerek Atatürk'ün mozolesinin bulunduğu tören salonuna geldi.

Resmi törende BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Atatürk'ün mozolesine çelenk koydu ve hep birlikte saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından BTP lideri, Atatürk'ün mozolesi önünde dua etti.

“Sana ödenmemiş bir borcumuz var”

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş daha sonra Misakı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir özel defterini yazdı.

Hüseyin Baş deftere,

“Atam,

Kahramanım,

Varlık sebebimiz, Sana ödenmemiş bir borcumuz var, Ömrümüzün sonuna kadar ödeyeceğiz.” cümlelerini yazdı.

BTP liderinin Anıtkabir ziyareti, beraberindeki heyetle birlikte fotoğraf çekimiyle sona erdi. .

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