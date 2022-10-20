Bozdağ’dan anayasa açıklaması: Hem başı açık hem de kapalı olanları kapsayacak

Adalet Bakanı Bozdağ, anayasa değişikliğine ilişkin değerlendirmesinde, 'Türkiye’de hem başı açık hem de başını örten vatandaşlarımız bakımından anayasal güvenceyi tahkim eden bir adım atıyoruz' dedi.

Bakan Bekir Bozdağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anayasa değişikliğine ilişkin konuşan Adalet Bakanı, "Türkiye'de hem başı açık hem de başını örten vatandaşlarımız bakımından anayasal güvenceyi tahkim eden bir adım atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bozdağ ayrıca, "Türk Tabipler Birliği'nin temsilcisi zaten Türk tabiplerini temsil etmiyor bunlar. Yani ben onurlu, haysiyetli Türk tabiplerinin temsilcisi olduklarına inanmıyorum ve bugüne kadar terör örgütlerinin ağzıyla konuşmayı marifet zanneden kesimler" dedi. .