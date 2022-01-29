Bodrum'daki üye sayısını öğrenen Mustafa Sarıgül çılgına döndü

Muğla’nın Bodrum ilçesine bugün Fatma Girik'in cenaze törenine gelen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül cenaze sonrası ilçe başkanlığını ziyaret etti. Sarıgül ilçedeki kayıtlı üye sayısını öğrenince çileden çıktı.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül bugün Bodrum'da düzenlenen Türk sinemasının efsane ismi Fatma Girik'in cenaze törenine katıldı. Cenaze töreni sonrasında partinin ilçe merkezindeki İlçe Teşkilatı'nı ziyaret eden Mustafa Sarıgül, İlçe Başkanı Nagihan Bayram ile sohbet etti.

ÜYE DOSYASINI İSTEDİ, SAYIYI ÖĞRENİNCE SERT ÇIKTI

Sarıgül ardından Bayram'dan ilçedeki üyelerin bulunduğu dosyayı istedi ve kaç üye olduğunu sordu. Nagihan Bayram'ın “170” yanıtı vermesi üzerine sinirlenen Sarıgül eline sık sık dosyaya vurarak “Koca Bodrum'da 170 üye olur mu?” diyerek kızdı.

İlçe Bayram'ın “Üç ayda bu kadar oldu efendim” demesi üzerine Sarıgül bu kez “Mayıs ayında geldiğim zaman, 170'in yanına bir sıfır daha koymuş olacaksın! Hayır bu benim mücadelem değil hepimizin mücadelesi, bir değişime ihtiyaç var değişime, biz değişimi buradan başlatacağız, siz burada tuzu kuruların başkanı olmayın, halkın başkanı olun” diyerek de talimat verdi. Bayram'ın ise “Anlaşıldı efendim” dediği duyuldu.

VİDEOYU TİKTOKTAN PAYLAŞTI

Sarıgül ilçe binasında ilçe başkanı Nagihan Bayram'la geçen o diyaloğun videosunu sosyal medya hesabından da paylaştı. .