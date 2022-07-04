Bir zamanın liberal solcuları şimdi HDP'de

HDP'nin 5’inci Olağan Büyük Kongresi, dün yapıldı. Kongre kadar HDP'nin danışma kurulunda yer alan isimler de oldukça ilgi çekti. Bir dönem liberal solcular arasında yer alan Ahmet Altan, Ali Bayramoğlu, Hasan Cemal, Levent Köker gibi isimlerin HDP kadrosuna katıldığı görüldü.