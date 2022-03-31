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Bir parti daha kuruluyor! Dilekçe verildi

Eski HDP milletvekili Ayhan Bilgen'in kuruculuğunu yaptığı, Türkiye'nin Sesi Partisi'nin (SESPARTİ) kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığı'na verildi.

3 Saat Önce
2022-03-31 11:49:47
Bir parti daha kuruluyor! Dilekçe verildi

SESPARTİ'nin kurucuları arasında yer alan eski HDP Milletvekili Müslüm Doğan ve beraberindekiler, sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı'na partinin kuruluş dilekçesini verdi.

Evrakı teslim etmeden önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Doğan, "Türkiye'de hakkın, hukukun, adaletin askıya alındığı, ülkemizdeki mevcut durum gereği muhalefetin siyaset üretemediği, politikalar üretemediği bir durum yaşıyoruz. Bu da yeni bir siyaset zeminine ihtiyaç olduğunu ortaya koydu. 6 aylık bir çalışmamız sonunda Türkiye'nin Sesi Partisi'nin kurulmasına karar verdik. Ülkemizin her yerinde partide görev almak isteyen insanlar sürekli temas halinde ve ortak akılla programı oluşturduk. Kurduğumuz parti yeni bir zeminde demokrasiyi aramak, geliştirmek, halkın taleplerini karşılamakla ilgili demokratik bir partidir. Hiçbir partinin ne karşısında yer alan bir siyasi tutumu ne de devamı niteliğinde bir partidir" dedi. .

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