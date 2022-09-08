Binali Yıldırım: Küresel krizler Türkiye'ye büyük bir fırsat doğurdu

AK Partili Yıldırım, 'Bu küresel krizler Türkiye'ye büyük bir fırsat doğurdu. Bunu görmemiz lazım. Gelecek yüzyıl Türklerin yüzyılı olacak. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bütün Kafkasya, Orta Doğu, Balkanlar, merkezi Asya Türkiye'ye bakıyor' dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Antalya'da STK temsilcileri ile bir araya geldi.

Yıldırım, Antalya'nın üreten bir kent olduğunu ve buradaki STK'lerle buluşmanın önemli olduğunu belirtti. Dünyadaki gelişmiş ülkelerin panik halinde olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Artık dünyada zenginlik hicret etmeye başladı. Geçtiğimiz 50 yılda doğudan batıya hicret ediyordu, şimdi batıdan doğuya doğru hicret ediyor. Dolayısıyla onun paniğini yaşıyorlar. Pandemi ve sonrası yaşananlar Batı dünyasında gelişmiş ülkelerde moral bozukluğuna sebep oldu. Bu küresel krizler Türkiye büyük bir fırsat doğurdu. Bunu görmemiz lazım. Gelecek yüzyıl Türklerin yüzyılı olacak. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bütün Kafkasya, Orta Doğu, Balkanlar, merkezi Asya Türkiye'ye bakıyor. Türkiye'nin duruşuna göre kendilerini ayarlıyorlar. Sorumluluğumuz kendi ülkemiz milletimiz ile sınırlı değil. Çok büyük bir coğrafya ile çok büyük bir nüfus ile sınırlı."

Türkiye'nin öneminin farkına varan, emperyal hedefleri tehlikeye düşenlerin planlarını artık gizlemediğini dile getiren Yıldırım, "Biz de kendi planlarımızı Türkiye'nin, milletin geleceği için hayata geçirmeye kararlıyız. Bu, tarım, sanayi, ticaret, bilim, akademi, üniversiteler, spor camiası, yani toplumun bütün katmanlarının el ele vererek yapacağı bir mücadele" dedi. .