Binali Yıldırım: Kılıçdaroğlu helallik istiyor, verelim gitsin

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''helalleşme'' açıklamasına yanıt verdi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Gümüşhane'de partisinin İl Danışma Toplantısı'na katıldı.

Toplantının ardından kouşma yapan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" sözlerine değindi.

Yıldırım, "Türkiye'yi hazmedemeyenlerin olduğunu biliyoruz, onları da rahatsız etmeye devam edeceğiz. Ana muhalefet partisi genel başkanı, helallik istiyor; verelim gitsin. Bizim milletimiz, cömerttir; helallik isteyene helalliğini verir. Bizim helallik vermemiz yetmez, 2023'te helallik sandıkta görülecek. Eğer bir insanı sevmezseniz ülkeye hizmet edemezsiniz. Bizim başarımızın arkasında millet sevdası ve sevgisi var" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekleştirdikleri en büyük reformun silahlı kuvvetler reformu olduğunu kaydeden Yıldırım, "Darbeden çıkmış bir ordu üzerinden daha 1,5 yıl geçmeden güneyimizde oluşturulmaya çalışılan terör devletine karşı operasyon gerçekleştirdi. Fırat Kalkanı operasyonunu gerçekleştirdik. 'Bu silahlı kuvvetler, artık belini doğrultamaz' dedikleri bir anda en başarılı operasyonu gerçekleştirdik. Sürekli içeride ve dışarıda konuşanları görüyoruz. Bunun sebebi açıktır çünkü Recep Tayyip Erdoğan bu ülkede var olduğu sürece emperyalist güçler amaçlarına erişemiyorlar, oyunları bozuluyor" diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.