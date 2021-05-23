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Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt

İstanbul'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Sedat Peker'in iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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23.05.2021 20:34:47
Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt

Partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in iddialarına ilişkin konuştu. İddiaları reddettiklerini söyleyen Yıldırım, "Kesinlikle iftiradır, yalandır, çamur atanın kendi elleri kirlenir" dedi.

Binali Yıldırım "Oğlum Venezuela'ya gitmiştir ve beraberinde Kovid-19 ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıtmıştır" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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