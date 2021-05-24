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Binali Yıldırım'dan Sedat Peker ile ilgili yeni açıklama

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım; Sedat Peker'in, Erkam Yıldırım ile ilgili iddialarına ilişkin konuştu.

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24.05.2021 19:10:08
Binali Yıldırım'dan Sedat Peker ile ilgili yeni açıklama

Yıldırım, organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in iddialarına ilişkin yeni bir açıklamada bulundu. Yıldırım, "Gerekli açıklamaları yaptım. Hukuki yollar açık. Biz de gerekli adımları atacağız'' dedi.

Binali Yıldırım, iddialara ilişkin yaptığı ilk açıklamada, "Tümüyle reddediyorum. Bu olsa olsa 'çamur at izi kalsın' türünden bir suçlamadır ama unutmayalım ki çamur atanın önce kendi elleri kirlenir. Oğlum Venezuela'ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi ocakta, şubatta değil geçen sene aralık ayında gitmiştir. Beraberinde de Kovid ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerinin tespiti, maske gibi birtakım malzemeler götürüp dağıtmıştır. Ziyaret amacı da bundan ibarettir" demişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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