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TIMETURK / POLİTİKA / Bilgen, HDP’den istifa etti: 'Yolcu yolunda gerek'

Bilgen, HDP’den istifa etti: 'Yolcu yolunda gerek'

Daha önce bir televizyon kanalında istifa edeceğini açıklayan Ayhan Bilgen, bugün HDP'den istifa ettiğini duyurdu. Bilgen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Yolcu yolunda gerek' ifadesini kullandı.

18 Dakika Önce
2021-12-14 00:02:33
Bilgen, HDP’den istifa etti: 'Yolcu yolunda gerek'

Ayhan Bilgen, sosyal medya üzerinden HDP'den istifa ettiğini açıkladı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bilgen, "Yolcu yolunda gerek! Uyarı ve eleştirilerimde yanılmayı umuyor, barış ve demokrasi için iyi niyetle, özveriyle mücadele eden herkese başarılar diliyorum" ifadelerini kullanarak parti genel merkezine sunduğu istifa metnini paylaştı.

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Katıldığı bir televizyon programında konuşan Bilgen, HDP'den istifa edeceğini açıklayarak, "Bunu tabi ki bir siyasi nezaket üslubu içerisinde vermeyi tercih ediyorum. Hem yürüttüğüm çalışmaların daha verimli olması için hem de bulunduğum zeminde iyi niyetle ve toplumsal kaygılarla yürüttüğüm tartışmalar başka gerilimlere sebebiyet veriyor. Bizimki bir siyasal arayış. Türkiye'nin ihtiyacı var. Bunun partiye dönüşüp dönüşmeyeceği kararını ne ben ne de arkadaşlarım verebilir. Bu toplumsal taleple ilgili bir şey. Burada eğer bir boşluğu doldurabiliyorsanız, gayet tabi ki sorumluluktan kaçmayız" demişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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