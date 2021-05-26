Biden'ın adayının seçim vaadi: Türkiye'nin F-35 alımını durduracağım

ABD Başkanı Joe Biden'ın Hava Kuvvetleri Sekreterliği için aday gösterdiği Frank Kendall Türkiye'yi hedef alarak, F-35 parçası alımını durduracağını ifade etti.

F-35'in önemli parçalarının üreticisi olan Türkiye, ABD Başkanı Joe Biden'ın Hava Kuvvetleri Sekreterliği için önerdiği isim Frank Kendall tarafından hedef gösterildi.

Sabah'ta yer alan habere göre Kendall, seçim vaadinde Türkiye'yi hedef aldı. ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarmasının yeterli olmadığını söyleyen Kendall, Türkiye'nin tamamen saf dışı bırakılması gerektiğini savundu.

F-35'in önemli parçalarının üreticisi olan Türkiye'nin tedarik zincirinden çıkarılması gerektiğini söyleyen Kendall, göreve kabul edilmesi durumunda en kısa sürede Türkiye'den F-35 parçası alımını durduracağını ifade etti.

TÜRKİYE'NİN ÇIKARILMASI MALİYETLERİ ARTIRACAK

Pratt & Whitney' Başkanı Matthew Bromberg, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının üretim maliyetlerini yüksek ölçüde artırdığını açıklamıştı. Yaptığı konuşmada, "F-35'in motor maliyeti, Türkiye'nin programdan çıkarılması nedeniyle yüzde 3 artacak." ifadelerini kullanan Bromberg, Türk firmaları tarafından üretilen parçaların kritik önemine de değindi. Uçak motorunun en kritik 188 parçasının, Türk tedarikçiler tarafından sağlandığını söyleyen Bromberg "Bunlar motorun en kritik parçalarından bazıları ve Türkiye tedarikçileri yüksek kaliteli, düşük maliyetliydi." ifadelerini kullanarak Türkiye'nin üretim zincirindeki önemini kabul etmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.