Bekir Bozdağ Kimdir? Bekir Bozdağ Siyasi Kariyeri

Bekir Bozdağ kimdir? Bekir Bozdağ nerelidir? Bekir Bozdağ hangi görevde bulundu? Bekir Bozdağ 29 Ocak 2022'de yeniden Adalet Bakanlığı görevine getirildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte merak edilen tüm detaylar.

Bekir Bozdağ Kimdir?

Bekir Bozdağ kimdir, nerelidir? Bekir Bozdağ 1 Nisan 1965, Akdağmadeni, Yozgat'ta Mehmet Duran ve Nuriye Bozdağ çiftinin çocuğu olarak doğdu. Kürt asıllı Türk ilahiyatçı ve avukat, siyasetçidir. İlkokul, orta öğrenim ve lise eğitimini Yozgat'ta tamamladı. Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalında tamamladı. Ardından kamu görevinde bulunduk. Daha sonra serbest avukatlık yapmaya başladı. 18 Nisan 1999 yerel yönetim seçimlerinde Fazilet Partisi'nden Akdağmadeni İlçe Belediye Başkan Adayı oldu. Yozgat'ta AK Parti İl Teşkilatı'nın kurucuları arasında yer aldı. AK Parti Teşkilat Başkanlığına bağlı olarak değişik illerde İl Teşkilat Koordinatörlüğü ve 12. Bölge Teşkilat Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. 61. Hükûmette Başbakan yardımcılığı görevini üslenmiştir. 13 Eylül 2015 tarihi itibarıyla AK Parti'nin Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan yardımcısıdır. 24 Kasım 2015 tarihinde kurulan 64. Türkiye Hükümeti'nde yeniden Adalet Bakanlığı görevine atandı. Bozdağ, orta düzeyde İngilizce ve Arapça dillerini bilmektedir. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ evli ve üç çocuk babasıdır.

Bekir Bozdağ Hangi Görevlerde Bulundu?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yer aldığı görevler şu şekildedir;