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TIMETURK / POLİTİKA / BBP lideri Mustafa Destici kaza yaptı

BBP lideri Mustafa Destici kaza yaptı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin içinde bulunduğu araç aniden yola fırlayan köpeğe çarptı.

4 Saat Önce
2022-02-06 11:05:19
BBP lideri Mustafa Destici kaza yaptı

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Kırıkkale-Kırşehir yolu Hasandede köyü mevkisinde meydana geldi.

Ankara'dan partisinin Sivas Şarkışla ilçe kongresine katılmak üzere yola çıkan BBP lideri Mustafa Destici'nin içinde bulunduğu makam otomobili, Hasandede köyü mevkisinde yola aniden fırlayan köpeğe çarptı.

Kazada köpek ölürken, araçta hasar oluştu. Kazayı yara almadan atlatan Destici, aynı araç ile yoluna devam etti. .

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