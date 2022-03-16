DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Marvel'ın ilk Müslüman kahramanı kim? Marvel ilk Müslüman karakeri canladıran oyuncu kim? Marvel Müslüman karakter
Masumlar Apartmanı 62. bölüm izle | TRT 1 Masumlar Apartmanı son bölüm tek parça kesintisiz izle
Rusya için kader günü
BBP lideri Destici'den seçim barajı tepkisi
NASA duyurdu: Mars'tan 8'inci kaya örneği toplandı
FED faiz artıracak mı? Fed Mart ayı faiz kararını saat kaçta açıklayacak? FED faizi yükseltti mi?
Baba 5.bölüm tek parça izle | Show TV Baba dizisi son bölüm ful HD izle
Tartışmalı sigara kararı: 2010’dan sonra doğanlara satılmayacak
Prof. Dr. Hasan Bilgili kimdir? Hasan Bilgili olayı nedir?
Evlilik Hakkında Her Şey 23.bölüm tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm tek parça
Dilara Arıkanlı kimdir? Sosyal medya fenomeni (Aşkolog) Dilara Arıkanlı kaç yaşında, nereli?
İsrail, Ukraynalıların ülkeye girişlerini yasakladı
Coventry City - Hull City maçı canlı yayınlanacak mı?
Halk Ekmek'te Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Galatasaray - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi

TIMETURK / POLİTİKA / BBP lideri Destici'den seçim barajı tepkisi

BBP lideri Destici'den seçim barajı tepkisi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti ve MHP'nin seçim yasası teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

1 Saat Önce
2022-03-16 14:23:05
BBP lideri Destici'den seçim barajı tepkisi

Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır gezisine ilişkin 'Kapalı yapılan toplantılarda, Kemal Bey'in görüşme yaptığı kişiler tarafından, toplantıya dair paylaşılan ayrıntılar, toplumun pek çok kesiminden, bizce 'haklı' tepkiler aldı. Ülke güvenliğine ve anayasal düzene yönelmiş bir tehdidin söz konusu olduğu zeminlerde, kapalı toplantılar, istismara en açık ortamlardır. Özellikle, toplantıdaki muhataplarının, Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'de yaşananları ABD'nin Kızılderililere yaptığı soykırıma benzettiğine dair açıklamalarının, Sayın Kılıçdaroğlu tarafından bir an önce yalanlanması ve kamuoyunun aydınlatılması gerektiğini düşünüyorum' diye konuştu.

'YETERLİ DEĞİLDİR'

Destici, AK Parti ve MHP'nin ortak imzası ile TBMM'ye sunulan seçim yasası teklifine ilişkin sorular üzerine, seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesini yeterli bulmadığını belirtti. Destici, 'Baraj olmamalı, oluyorsa da yüzde 3 olur. 10'dan 7'ye inmesi bir şey midir? Evet bir şeydir; ama yeterli değildir. BBP cumhur ittifakının birleşenidir. Önceliğimiz ittifaktır. Seçimleri kazanması için çalışacağız. Önümüzdeki seçimlerle ilgili BBP kendi adaylarıyla seçime katılacaktır' ifadelerini kullandı.

'KALICI OLMALARINI DOĞRU BULMAYIZ'

Destici, Suriyeli göçmenlerle ilgili soru üzerine de, 'Zorda kalana kapımızı açarız, besleriz; ama savaş sona erdiğinde arzumuz insani ve uluslararası hukuk çerçevesinde Suriyelilerin, Afganların ülkelerine sağsalim dönmelerini sağlamaktır. Kalıcı hale gelmelerini doğru bulamayız' dedi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş