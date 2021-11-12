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TIMETURK / POLİTİKA / BBP Genel Başkanı Mustafa Destici karantinaya alındı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici karantinaya alındı

Özel kalem müdürü korona olan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 5 gün karantinada kalacak. Destici'nin bazı programları iptal edildi.

2 Saat Önce
2021-11-12 16:21:41
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici karantinaya alındı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin özel kalem müdürü korona virüsüne yakalandı. Destici de özel kalem müdürünün korona virüsü testinin pozitif çıkması üzerine 5 günlük karantinaya alındı.

Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, “Özel kalem müdürünün Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, Genel Başkanımız Sayın Mustafa Destici'nin, yapılan tetkik ve muayeneler sonucu Covid-19 tedbirleri kapsamında ve doktorunun tavsiyesiyle, beş gün takip amaçlı karantina süreci uygulamasına karar verilmiştir.

Bu sebeple Sayın Genel Başkanımızın, 13 Kasım Cumartesi tarihli Kayseri ve Malatya il istişare toplantıları, 14 Kasım Pazar tarihli Sivas il kongresi, 15 Kasım Pazartesi tarihli Tokat İl Teşkilatı basına açık il istişare ve Turhal İlçe Başkanlığı binası açılışı programlarına katılımı ve 16 Kasım Salı tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yapacağı basın toplantısı iptal edilmiştir. Kamuoyuna ve camiamıza saygıyla duyururuz” denildi.

Destici, Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenlemişti.

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Kaynak: gazeteduvar.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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