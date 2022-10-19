Bazı Milli Görüş’çüler rahatsız! Haymana’dan 6’lı masa eleştirisi geldi

Saadet Partisi’nde 30 Ekim’de gerçekleşecek 8’inci Olağan Büyük Kongre’nin hazırlıkları sürüyor. Mete Gündoğan’ın genel başkanlığa adaylığı ardından Haymana’da gerçekleştirilen toplantının ardından yapılan açıklamada 6’lı masanın izlediği politikalar eleştirildi.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Saadet Partisi'nde 30 Ekim'de gerçekleşecek 8'inci Olağan Büyük Kongre'nin hazırlıkları sürüyor. Partinin Yüksek İstişare Kurulu'ndan dün yapılan açıklamada “Yüksek İstişare Kurulumuzun üst üste yaptığı toplantılar neticesinde 8. Olağan Büyük Kongremize Temel Karamollaoğlu Bey'in genel başkan adaylığında gidilmesine ittifakla karar verilmiştir” denilirken, Prof. Dr. Mete Gündoğan da geçtiğimiz günlerde genel başkanlığa adaylığını açıklamıştı.

HAYMANA MUTABAKATI: LGBTİ VE İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'Nİ GETİRECEĞİM DİYENLERE DE KARŞI ÇIKALIM

Saadet Partisi'nin önemli isimlerinden İlyas Tonguç öncülüğünde Haymana'da önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıdan Tongüç'ün ya da Saadet Partisi İstanbul eski İl Başkanı Selman Esmerer'in aday olarak çıkabileceği ifade ediliyor. 14-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen toplantı sonucunda Twitter'dan Milli Görüş Hareketi olarak Haymana Mutabakat Metni imzasıyla bir bildiri paylaşıldı.

“Bizim bu çağrımız; sadece bir siyasi ittifak karşıtlığı ya da yandaşlığı çağrısı değildir” denilen 3 sayfalık açıklama metninde şu ifadelere yer verildi:

“Biz diyoruz ki; bu zamana kadar faize, zinanın suç olmaktan çıkarılmasına, Siyonist İsrail'le dostluk kurulmasına, ABD ile stratejik ittifaka, AB uyum yasalarının uygulanmasına nasıl karşı durduysak, tüm bunlarla birlikte İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar uygulamaya koyacağını, LGBTİ'ye karşı çıkmayı nefret suçu sayacağını, 4-6 yaş Kur'an kurslarının kapatılmasını talep edeceğini, AB uyum yasalarını ve normlarını uygulamaya devam edeceğini, AB üyelik sürecine hız vereceğini açık açık beyan edenlere de karşı duralım ve inancımızın gereği neyse onu yapalım. ”

46 KİŞİDEN OLUŞUYOR

46 kişiden oluştuğu bildirilen Haymana Mutabakatı İstişare Kurulunda üyeler olarak Dr. Ramazan Yıldız, Yusuf Yiğitalp, Sezai İncesu, Turan Kılınç, Levent Cengiz, Nihat Altıparnak gibi isimler dikkat çekiyor.

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