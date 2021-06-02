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Baykal'ın kızı parti kuruyor

Bir süre önce CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal hakkında medyaya yansıyan ‘Baykal’ın kızı parti kuruyor’ iddiaları gazeteci Mahmut Övür tarafından doğrulandı. Övür’ün ‘İkinci Baykal sahaya iniyor’ başlıklı yazısı…

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02.06.2021 09:50:03
Baykal'ın kızı parti kuruyor

Dışarıdan siyaseti dizayn etme hamlelerine paralel erken seçim baskıları yoğunlaşırken, içeride de hareketlilik sürüyor.

Özellikle ana muhalefet partisi CHP içinde yeni arayışlar birbirini izliyor. Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'den sonra yeni bir siyasi yolculuk daha başlıyor. Geçen yıl "Parti kuruyor" diye haberleri çıkan eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal artık sahaya iniyor.

Aslı Baykal'ın bu noktaya gelişinde kuşkusuz Kılıçdaroğlu yönetiminin son dönemde giderek netleşen yerli ve küresel "dostlar" siyasetinin katkısı büyük.

Bu konuda hassasiyetiyle tanınan eski bakan, eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Sevigen'in başını çektiği bir grup, ısrarla Deniz Baykal ismi etrafında CHP'nin değişen rotasına itiraz ediyor ve bir çıkış yolu arıyordu. Sevigen ve arkadaşlarına göre Baykal, CHP'nin kuruluş felsefesiyle örtüşen "milli" bir isimdi ve hem Türkiye'nin hem de CHP'nin yaşadığı derin küresel kuşatma ancak bu isimle aşılabilirdi.

Sevigen uzun bir süre bu düşüncesinde ısrar edince konu siyaset kulislerinde konuşulmaya başladı, hatta o günlerde basına da "Baykal'ın kızı parti kuruyor" diye yansıdı. Ancak babasının rahatsızlığı döneminde yanından hiç ayrılmayan Aslı Baykal, ilk başlarda bu yaklaşıma sıcak bakmıyor, yapılan baskıları "Bir bölen" olmamak için reddediyordu.

Son birkaç gündür tam tersi haberler geliyor. Eski CHP milletvekilleri, il başkanları, meclis üyeleri, hatta Anadolu'daki CHP yöneticileri arasında inanılmaz bir telefon ve mesaj trafiği yaşanıyor. Ve herkes birbirine şu mesajı atıyor: "Aslı Baykal siyasete giriyor."

Durumu, süreci yakından bilen Sevigen'e sordum:

"Evet, böyle bir hazırlığımız var ve Aslı Baykal'la birlikte Anadolu'yu dolaşacağız."

Bir anlamda, öncelikle pandemiye ve ekonomik sıkıntılara rağmen oyunu artıramayan, halka umut veremeyen, sürekli "kendi öz evlatlarını bertaraf eden" CHP yönetiminin halkta, daha doğrusu gerçek CHP'liler nezdinde nasıl bir algısı olduğu ölçülecek.

Sevigen'e göre bu sadece "halkla muhabbet" yolculuğu ama şunu da ekliyor:

"Atatürk'ün partisini kimselere de yem etmeyeceğiz, CHP sahipsiz değil."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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