''Baykal'dan sonra CHP'nin ekseni değişti''

AK Partili Özhaseki, CHP'nin Deniz Baykal'dan sonra eksen değiştirdiğini ifade ederek, 'Deniz Baykal kendine göre bir muhalefet anlayışı olan liderdi. Yerliydi ve milli bir adamdı.' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Danışma Meclisi ve Dodurga Beldesi Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Çankırı'nın her seçimde Cumhur İttifakı'nın yanında olduğunu söyledi.

AK Parti göreve geldiğinden beri sessiz bir devrimin yaşandığını söyleyen Özhaseki, "Çok güzel işler yapıldı. AK Parti ailesi olarak başınızı dik tutabilirsiniz. Alnınız açık olsun ve her yerde şunu da söyleyebilirsiniz; Cumhuriyet tarihi boyunca gelmiş geçmiş ne kadar hükümet varsa hükümet etme noktasında Allah'a hamdolsun hepsinden daha başarılıyız" dedi.

Türkiye'deki legal partilerin hepsinin milli ve yerli olmak gibi bir zorunlulukları olduğuna vurgu yapan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Yer altı örgütleri karşımızda olabilirler. PKK'sından FETÖ'süne kadar, DEAŞ'ından DHKPC'sine kadar her türlü rezil işleri yapabilirler. Onları biliyoruz ve hakkıyla onlarla mücadele ediyoruz zaten. Yurt dışında dost görünümlü ABD'sinden Avrupa Birliği ülkelerine kadar, her türlü engelleri çıkarabilirler. Geçtiğimiz seçim döneminde Cumhurbaşkanımıza ülkelerinde miting izni vermeyebilirler. Bakanlarımızı konuşturmayabilirler. PKK'ya kapıyı sonuna kadar açıp onlar da orada hür bir şekilde faaliyetlerini yürütebilirler. Bunlar çok zoruma gitmiyor. Çünkü onların tıyneti bu, onlardan umulacak işler zaten bu ama siz TBMM çatısı altındaysanız, bu milletin vergilerinden alınan paraları maaş olarak cebinize koyup evinizin geçimini sağlıyorsanız milli olmak gibi bir derdiniz olmalı. Yerli olmak gibi bir derdiniz olmalı. Fakat ne yazık ki bunları CHP'de göremiyoruz."

"DENİZ BAYKAL KENDİNE GÖRE BİR MUHALEFET ANLAYIŞI OLAN BİR LİDER"

CHP'nin Deniz Baykal'dan sonra eksen değiştirdiğini söyleyen Özhaseki, şöyle konuştu:

"Deniz Baykal kendine göre bir muhalefet anlayışı olan liderdi. Yerliydi ve milli bir adamdı. Cumhuriyet ilkeleri üzerinde, Atatürk ilke ve inkılapları üzerinden eleştirilerini sürdürürdü. Eyvallah, diyecek bir şey yok. Görüşlere saygı duyarız. Oy vermesek de tabii ki saygıyla karşılarız ama yeni dönemde ne yazık ki CHP'nin iki tane stratejisi var. Her yaptıklarına bakın, emin olun bu iki şeyi göreceksiniz. Bir, baştan sona algı operasyonuyla uğraşıyorlar. Bir iki stratejileri daha var. O da bu milletin önüne çıkıp ne yapacaklarını söylemiyorlar. Ekonomik olarak ne tür çözümler var asla böyle bir şey bulamazsınız. Sosyal meselelere bakışta ne düşünüyorlar bunları anlayamazsınız. Sadece bir dertleri var, Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. Cumhur İttifakı gitsin ne olursa olsun. Peki gidince ne olacak? Siz ne yapacaksınız? O altı tane vatandaş, bir de masanın altına saklanmış yedinci grup ortakları, sokakta görseniz birbirinize selam vermezsiniz. Hiç birbirinizi arayıp da akşamları ailece bir araya geldiniz mi? Dünyaya aynı mı bakıyorsunuz? Bütün olaylarda aynı mı düşünüyorsunuz? Hayır ama dertleri sadece ve sadece AK Parti'yi iktidardan uzaklaştırmak üzere kurgulu bir tezgah adeta. Bunca muhalefetin, bunca muhalifin olduğu yerde bir medeniyet doğmaz. Bunu hepimiz bilelim."

Dodurga'da yeniden seçim yapılması kararının ardından Cumhur İttifakı olarak aday açıklamak üzere Çankırı'ya geldiklerini belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Önce Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştük. Daha sonra MHP'deki arkadaşlarımız Devlet Bey'e durumu arz ettiler. Devlet Bey de 'Asla biz aday çıkarmayız, orada AK Parti'nin adayını destekleyeceğiz. Cumhur İttifakı'nın ruhuna sonuna kadar uygun davranacağız. Çünkü bizim için önemli olan ülkemiz, önemli olan bu memleketin geleceği, bu milletin geleceği' diye karar verdiler. Biz de yaptığımız anketlerde açık uçlu olarak Dodurga'daki hemşerilerimize sorduk kimi başkan görmek istiyorsunuz. Çünkü elbette hepimizin bir fikri vardır. Yaptırdığımız anket de çok açık ara, söylenemeyecek kadar rekor farkla Hasan Hüseyin kardeşimizin ismi çıktı. Hasan Hüseyin kardeşimiz zamanında İstanbul'da Gaziosmanpaşa Belediyesinde epeyce gayret etmiş, müdürlükler yapmış kardeşimiz. Belediyeciliği biliyor. Sonra da Dodurga nüfustan düştüğünde dava sürecini takip etmiş. Yeniden bu davanın kazanılıp oranın belde belediyesi olarak tescillenmesiyle de emeği geçmiş. Muhtarlık yaptığı sürece de oradaki kardeşlerimizin hep işinin yanında olmuş, doğru insanların yanında olmuş."

Programa, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, İl Başkanı Abdulkadir Çelik ve partililer katıldı.