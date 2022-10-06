‘Başörtüsü yasası’ köstebek işi mi?

Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü özgürlüğünü yasal güvence altına alan yasa açıklamaları başka bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Daha önce AK Partililerce ortaya atılan AK Parti’nin içinden CHP’ye sızıntı olduğu iddiası bu kez Milliyet gazetesi Ankara Temsilcisi Didem Özel Tümer tarafından gündeme getirildi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü özgürlüğünü yasal güvence altına alan yasa açıklamaları gündemdeki yerini korurken, konu başka bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Daha önce AK Partililerce ortaya atılan AK Parti'nin içinden CHP'ye sızıntı olduğu iddiası bu kez Milliyet gazetesi Ankara Temsilcisi Didem Özel Tümer tarafından gündeme getirildi.

“AK PARTİ'DE SIZINTI MI VAR?”

“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kamuda çalışanlara başörtüsü güvencesi için yasa girişiminin zamanlaması bir kez daha ‘AK Parti'de sızıntı mı var?' sorusunu gündeme getirdi” diyen Tümer, yazısında şu satırlara yer verdi:

Yakın dönemde KYK borçları ve araçlar için ÖTV düzenlemelerinde hükümetin kararları duyurmasından çok kısa süre önce Kılıçdaroğlu'nun erken davranarak açıklama yapması dikkat çekmişti. Bu iki örnek olaydan sonra ‘sızıntı mı var?' sorusu gündeme gelmiş, Kılıçdaroğlu da kendisine devlet içinden bilgi ve belge geldiği, hatta bunun için bir ekip oluşturulduğunu söylemişti. Ancak bir süredir şüphe boyutunda olan sızıntı konusu AK Parti cephesinde başörtüsüne güvence açıklaması ile daha ete kemiğe büründü ve ciddi hale geldi. Çünkü Kılıçdaroğlu yine AK Parti'nin açıklama yapmaya hazırlandığı bir konu ile ilgili paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu 3 Ekim'de öğleden önce sosyal medya hesabından aynı akşam saat 21.00'de bir açıklama yapacağını duyurdu. Saat 16.45 sularında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplantısı başladı. Bu toplantı 19.30 sularında sona erdi ancak MYK'nın ardından Erdoğan bazı kurmayları ile Genel Merkez'de istişarelerini sürdürdü. Acaba MYK'da türban konusu görüşüldü mü sorusunu AK Partili kaynaklar ‘hayır MYK'da görüşülmedi' şeklinde cevapladı. AK Parti'nin üst düzey bir ismi bu nedenle de sızıntı şüphesinin daha önemli hale geldiğine vurgu yaparak, “Daha önceki konular teknik ve geniş ekipler tarafından çalışılan konulardı. Bakanlıklarda çalışmalar yürütüldüğü için buralardan bir şekilde, isteyerek ya da istemeyerek sızıntı olmuş olabilirdi. Ancak türban konusunda anayasa güvencesi meselesi, hem niteliği hem de ve sınırlı sayıda kişi tarafından bilinen bir konu olması itibarıyla diğerlerinden farklı. Dolasıyla böyle bir konuda Kılıçdaroğlu'nun önceden girişimde bulunması artık işi ciddiye almamız gereken noktaya getirdi” dedi.

KILIÇDAROĞLU “KAFA ÇALIŞTIRIN YAHU” DEMİŞTİ

İddiaları daha önce Yeni Şafak gazetesi gündeme getirmişti. Yeni Şafak gazetesi, 27 Ağustos tarihli manşetinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hükûmetin KYK borcu ve otomobilde ÖTV düzenlemesini önceden haber aldığını ileri sürmüştü. CHP liderinin o günlerde vatandaşa yönelik yaptığı “Borçlarınızı sakın ödemeyin” çağrısının da iktidarın 80 gündür üzerinde çalıştığını belirttiği icra affı düzenlemesini öğrendikten sonra yaptığını ileri süren Yeni Şafak, “Bay Kemal'in köstebeği kim?” sorusunu yöneltti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, gazeteye cevap verdiği paylaşımında, "EYT'yi çözün. Sonra ağlıyorsunuz, gece yarısı manşetleri değiştiriyorsunuz, böyle komik algı operasyonları yapmak zorunda kalıyorsunuz. Öğretmenler konusunda da ısrar edeceğim çok aşikar. Biraz kafa çalıştırın yahu, önden önlem alıp çözün. Ağlak bir Saray da hiç çekilmiyor!" dedi. .