Başörtüsü mağdurlarından Kılıçdaroğlu’na: İncinmiş yüreklerimizi hırpalıyor!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun“Yasağı kaldıran bu kardeşinizdir” açıklamasına başörtüsü mağdurlarından tepki geldi. 28 Şubat Kadın Platformu Başkanı Mine İpek “Sürekli meseleyi canlı tutmak ve kalıcı çözümler üretmemek, incinmiş yüreklerimizi hırpalamaktan öteye geçmiyor” dedi.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sivas'ta katıldığı bir televizyon programında başörtüsü yasağının CHP tarafından kaldırıldığını iddia etmesi tartışılmaya devam ediyor.

Kılıçdaroğlu, katıldığı Kanal 58 yayınında şunları söylemişti:

“Şunu da söyleyeyim başörtüsü yasağını biz kaldırdık diyorlar ama hikâye. Yasağı kaldıran bu kardeşinizdir. Üniversitelerde. Yusuf Ziya Özcan o dönem YÖK başkanıydı. Ben de yeni genel başkan olmuştum. Üniversiteler kız öğrenci alınmıyor. Bunlar da hükümetti, sesleri bile çıkmıyordu. Yusuf Ziya Özcan'a dedim ki ‘Niye bu kız öğrencileri almıyorsunuz?'. ‘Siz karşısınız' dedi. ‘Hayır biz karşı değiliz' dedim. ‘O zaman ben yarın sabah alıyorum' dedi. ‘Alın, niye almıyorsunuz‘ dedim. Alındı. Bunu Sayın Abdullah Gül'de gayet yakından bilir. Bu telefon görüşmesini.”

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları dün Sözcü gazetesinde “Başörtüsü yasağını bu kardeşiniz kaldırttı” manşetiyle verildi.

Karar gazetesi ise “Kilidi kıran büyük uzlaşma” manşetini attı.

Ancak Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına 28 Şubat döneminde başörtüsü sebebiyle mağdur olanlardan tepki geldi.

İNCİNMİŞ YÜREKLERİMİZİ HIRPALIYOR

Konuya ilişkin Akit'e konuşan 28 Şubat Kadın Platformu Başkanı Mine İpek, şunları dile getirdi: “Seçim sürecinin başladığı şu günlerde 28 Şubat başörtüsü mağdurluğu, siyasi çıkarlar uğruna maalesef sürekli gündem haline getiriliyor. Gündeme getirilmekle kalmıyor, asılsız durumlar eklenerek birçok bilgi kirliliği yaşanıyor. Buna en son örnek Kılıçdaroğlu'nun ‘başörtüsü yasağını üniversitelerde biz kaldırdık' demesidir. Bu durumlar karşısında ‘hodri meydan' diyoruz! Bir canlı yayın programı düzenlensin. Yanımızda olduğunu ifade eden kim varsa gelsin. Bu konuyu masaya yatıralım. 28 Şubat'ın bizlerde açtığı maddimanevi hasarları konuşalım. Sarılmayan yaraları saralım. Sürekli meseleyi canlı tutmak ve kalıcı çözümler üretmemek, incinmiş yüreklerimizi hırpalamaktan öteye geçmiyor. Biraz empati yeteneği olan bu sözlerime hak verecektir. 28 Şubat üzerinden güç sevdirmeye kimse çalışmasın, tüm yaşananlar ortada.”

MİLLETİN DEĞERLERİYLE DALGA GEÇİYOR

28 Şubat Öğrenci Derneği Başkanı Emine İlyas da şunları ifade etti:

“28 Şubat döneminde üniversite yıllarında başörtüsü zulmüne uğramış, sonrasındaki gelişmelere de tanıklık eden birisi olarak diyorum ki; Kılıçdaroğlu hem bizimle hem de milletin değerleri ile alay etmektedir. Onun bu gerçeklerden uzak, inanan insanlarla alay edercesine bulunduğu beyanatlar bizleri daha da yaralamaktadır. Bizler helalleşme davetinde ne kadar samimiyetten yoksun olduğunu biliyorsak, bugünkü açıklamalarına da gülüp geçiyoruz.Gerçekten samimi ise buyursun Sayın Cumhurbaşkanımızın bu işe anayasal düzenleme getirelim çağrısına peki desin. Kılıçdaroğlu bilsin ki, inanan insanlar bilgili, donanımlı kişilerdir. Yaşanmışlıkların vermiş olduğu kazanımlar sayesinde olayların tahlilini çok iyi yapmaktadır. Oyun aynı oyun lakin millet aynı millet değil! Özgüveni yüksek, kendini geliştiren, İslami değerleri önceleyen bireyler olarak, dernek vasıtasıyla toplumun tüm kesimlerine ulaşmaya çalışıyoruz. Bu tip samimiyetten uzak açıklamalara gençlerimizin ve toplumun kanmaması için mücadele ediyoruz.” .