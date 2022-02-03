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Başkan Erdoğan ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'in görüşmesi sona erdi

Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Marinskiy Sarayı'nda görüştü.

9 Dakika Önce
2022-02-03 17:52:26
Başkan Erdoğan ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'in görüşmesi sona erdi

Zelenskiy'nin davetlisi olarak, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Onuncu Toplantısı'na katılmak üzere Kiev'e gelen Başkan Erdoğan, 2. Dünya Savaşı'nda ölenlerin anısına yapılan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından Marinskiy Sarayı'na geçti.

AA'da yer alan habere göre, Başkan Erdoğan, buradaki resmi karşılama töreni sonrası Zelenskiy ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, görüşme öncesinde "Şeref Defteri"ni imzaladı.

İki liderin görüşmesi, yaklaşık 3 saat 10 dakika sürdü. Bu toplantının ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. .

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