Barış Yarkadaş’tan şok İyi Parti ifşaatı: İhale alıyorlar!

CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP ve İyi Parti arasındaki HDP krizine ilişkin“Şimdi siz HDP'li seçmenin yerel seçimde oyunu alacaksınız, HDP'li seçmenlerin katkısıyla seçilen büyükşehir belediye başkanlıklarının dağıttığı dairelerin daire başkanları olacaksınız, genel müdürleri olacaksınız, yakın çevreniz büyükşehir belediyelerinden ihale alacak. Tek tek biliyorum bana söyletmesinler. Beni konuşturmasınlar”dedi.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP ve İyi Parti arasındaki HDP krizine ilişkin açıklamalarda bulundu. İYİ Parti ile CHP arasındaki 'HDP'ye bakanlık verilebilir' polemiğini değerlendiren Yarkadaş, HDP seçmenini 'Mansur Yavaş'ı, Ekrem İmamoğlu'nun, Muhittin Böcek'in, Yılmaz Büyükerşen'in, Özlem Çerçioğlu'nun ve birçok belediye başkanının seçilmesini sağlayan ve açıkça da tavır koyan kişiler' olarak tanımladı.

"Bu nasıl bir siyasi tavırdır? Beni konuşturmasınlar"

İYİ Parti'lilerin HDP oylarıyla seçilen belediyelerden ihale aldığını belirten Yarkadaş, "Şimdi siz HDP'li seçmenin yerel seçimde oyunu alacaksınız, HDP'li seçmenlerin katkısıyla seçilen büyükşehir belediye başkanlıklarının dağıttığı dairelerin daire başkanları olacaksınız, genel müdürleri olacaksınız, yakın çevreniz büyükşehir belediyelerinden ihale alacak. Tek tek biliyorum bana söyletmesinler. Beni konuşturmasınlar." ifadelerini kullandı.

Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"HDP'lilerin verdiği oylarla belediye başkanları seçilecek, o belediye başkanlarının dairelerinde daire başkanlarınız oturacak, genel müdürleriniz olacak, ihaleler alınacak sonra da diyeceksiniz ki 'Biz HDP'yi meşru saymıyoruz.' HDP'yi meşru saymıyorsan kardeşim o zaman HDP'nin katkısıyla seçilen belediyelerde daire başkanlığı da yapmayacaksın, genel müdürlüğü de kabul etmeyeceksin. Bu nasıl bir siyasi tavırdır."

Gürsel Tekin'in açıklamasına Ağıralioğlu ateş püskürdü, Kılıçdaroğlu 6'lı masayı işaret etti

CHP Milletvekili Gürsel Tekin katıldığı bir televizyon programında iktidara geldikleri takdirde HDP'ye bakanlık verilebileceğini söyleyeerek, "Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye de verilebilir. O da anayasaya göre seçime bir hak kazanmış bir partidir" ifadelerini kullandı.İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu ise sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak CHP'li Gürsel Tekin'e tepki gösterdi. Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı: “İYİ Parti'nin hassasiyetlerine, Genel Başkanımızın 'Terör örgütünün gölgesinin bile düştüğü yerde olmayız.' beyanına, asgari ittifak hukukuna ve nezaketine rağmen, kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? Bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldığı bir TV programında Gürsel Tekin'in sözleriyle ilgili olarak "Hayır yok böyle bir şey. Burada önemli olan 6 liderin Türkiye'nin sorunlarıyla ilgili karar alması ve kamuoyuna duyurması. Karar alınırken altı lider oturup karar alacağız.. Burada önemli olan altı liderin karar almaları. Ve aldıkları kararları kapı arkasında değil kamuoyu önünde duyurmaları” ifadesini kullandı.