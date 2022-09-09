Barış Yarkadaş'tan İYİ Parti'ye ''ihale'' suçlaması

Barış Yarkadaş, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan İYİ Parti'ye kendi şirketine ihale ayarlayan milletvekilini ve ne kadar para verildiği hakkında yeni iddialarda bulundu.

CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasının ardından çıkan tartışma büyümeye devam ediyor. Kendisi hakkında suç duyusunda bulunan İYİ Parti'ye cevap veren CHP'li eski milletvekili Barış Yarkadaş, çok önemli yeni iddialarda bulundu.

"Beni konuşturmasınlar, kimin ne ihale aldığını söylerim" diyen Yarkadaş, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan İYİ Parti'ye yanıt olarak, daha önce yaptığı açıklama üzerine kendi şirketine ihale ayarlayan milletvekilini canlı yayında açıkladı.

Yarkadaş, "İYİ Parti'de Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu'na yakınlığıyla bilinen Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, 2021 yılının mart ayında sahibi olduğu Oğuz Ata Mimarlık Mühendislik firması aracılığıyla ABB'den 107 milyon liralık ihale alıyor. Kendisi şu anda milletvekili.. Bana iftira atıyor diyorlar. İftira atan kim? Bedri Yaşar bu ihaleyi alıyor ve kendisi aynı zamanda TBMM KİT komisyonu üyesi, yani belediyelerin, kamu kurumlarının ihalelerini harcamalarını ve yatırımlarını denetleyen bir makamda görevli. Kendisi firmada 29 Mayıs 2020'ye kadar yönetim kurulu üyesi, çocukları da ortağı. Ben bunu nereden öğrendim? İnternette dolaşırken Samsun'da yayın yapan bir yerel gazetede haberin çıktığını gördüm. Kendisine 'Siz bu ihaleyi aldınız mı?' diye sormuşlar. Kendisi aynen şunu diyor: Söz konusu ihale şeffaf bir şekilde yapılmıştır. İhalede bize bir kıyak yoktur.

İYİ Parti Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı, İBB Beltur A.Ş.'nin genel müdür yardımcısı yapılıyor...

Bakıyorsunuz. İBB Ağaç A.Ş. var. Başına bir orman mühendisi getiriliyor. Eski bir Ülkücü, tamam. Ama Ali Sukas'ın eşi, Berna Hanım, İYİ Parti'de genel başkan yardımcısı.

Bir bakıyorsunuz, orada işçiler istedikleri zammı alamadıkları için bir aydır grev yapıyorlardı. Peki, Ali Sukas'ı İYİ Parti nasıl denetleyecek? Çünkü eşi genel başkan yardımcısı.

Fazıl Köremezli. 2019 seçimlerinde Kahramankazan belediye başkan adayı, kaybediyor. ASKi yönetim kurulu üyesi.

Kerim Yılmaz. İYİ Parti Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, emekli hakim ama ABB İmar A.Ş. yönetim kurulu başkanı.

ABB Portaş genel müdürü, İYİ Parti eski il başkanı Mesut Özarslan.

Hangi birini sayayım? Kardeşi vekil, ağabeyi daire başkanı, kendisi daire başkanı, kızı şube müdürü, kendisi daire başkanı olup eşi belediyeye mal satanı mı anlatayım, hangi birini anlatayım?" dedi.