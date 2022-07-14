Barış Yarkadaş duyurdu: Kemal Kılıçdaroğlu ''adayım'' dedi

Barış Yarkadaş köşesinde, Kılıçdaroğlu'nun kendisini ziyarete gelen bir vekilin sorusu üzerine Cumhurbaşkanı adayı olacağını söylediğini yazdı.

Eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, Korkusuz'daki köşesinde Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmayacağı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun kendisini ziyarete giden bir vekile Cumhurbaşkanı adayı olacağını ve bunun da 6'lı masada kabul edileceğinden emin olduğunu söylediğini yazdı.

Yarkadaş yazısında şu ifadeleri kullandı:

"KILIÇDAROĞLU SOHBETLERDE ARTIK DAHA ÇOK FİKİR BEYAN ETMEYE BAŞLADI"

"CHP eski milletvekilleri, Kılıçdaroğlu'nu sık sık ziyaret eder, izlenimlerini aktarır, önerilerini sunarlar… ‘Az konuşması, çok dinlemesi' özelliğiyle tanınan CHP lideri, genelde yorum yapmaz, söylenenleri dinler, gerekli gördüğü takdirde ise not alır.

Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edenler, CHP liderinin bu özelliğinin son dönemlerde biraz değiştiğini, sohbetlerde artık daha çok fikir beyan etmeye başladığını ifade ediyorlar.

KILIÇDAROĞLU'NA 'ADAY MISINIZ?' SORUSU

Bu sohbetlere katılan eski bir milletvekili arkadaşımızın aktardıkları da bunu kanıtlar nitelikte… Geçmiş dönem milletvekili arkadaşımız, CHP lideri ile kısa bir süre önce yaptığı sohbette 'Sayın genel başkanım, Cumhurbaşkanlığına aday mısınız?' diye soruyor.

"ADAYIM, 6'LI MASADAN BENİM ADIM ÇIKACAK"

Kılıçdaroğlu hiç duraksamadan 'Adayım' yanıtını veriyor. Milletvekili arkadaşımız bunun üzerine, 'Peki, Altılı Masa'dan isminiz çıkar mı?' diye sorunca, CHP lideri bu kez 'Masadan benim ismimin çıkacağına inanıyorum. Bir sorun yaşanmaz…' diyor." .