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Barış Yarkadaş: 'Bu 3 aday da çıkarsa Millet İttifakı kazanamaz'

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TIMETURK / POLİTİKA / Barış Yarkadaş: 'Bu 3 aday da çıkarsa Millet İttifakı kazanamaz'

Barış Yarkadaş: 'Bu 3 aday da çıkarsa Millet İttifakı kazanamaz'

Nihat Genç’in Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının Haşim Kılıç olacağını söylemesi üzerine, CHP eski milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş’tan tepki geldi. Tv100’de konuşan Yarkadaş, masadaki diğer adayların isimlerini de açıkladı.

2 Saat Önce
2022-04-10 07:59:05
Barış Yarkadaş: 'Bu 3 aday da çıkarsa Millet İttifakı kazanamaz'

Millet İttifakı'nda adaylık tartışmaları sürerken, gazeteci yazar Nihat Genç'den ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Nihat Genç, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Haşim Kılıç olacağını iddia etti.

Pınar Işık Ardor'un tv100'de yayınlanan Gündeme Dair programında açıklamalarda bulunan CHP eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş ise, Millet İttifakı'nın Kılıç'ı aday göstermesi durumunda seçimi kazanamayacağını söyledi.

Barış Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı:

"Haşim Kılıç'ın adı 2018'de de konuşuldu bugünlerde de duyuyorum. Diyanet İşleri Eski Başkanı Ali Bardakoğlu ve AYM Zühtü Arslan'ın Millet İttifakı'nın adayı olabileceği konuşuluyor. Bu 3 aday da Millet İttifakı'nın adayı olarak çıkarsa seçimi kazanamaz"
 

Nihat Genç, Haşim Kılıç olacağını iddia etmişti

Veryansın TV yazarı Nihat Genç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Millet İttifakı adayının AYM eski başkanı Haşim Kılıç olacağını iddia etmişti.

Genç, “Gözleri gibi korudukları aday Haşim Kılıç. Cumhuriyetçi, Atatürkçü aday çıkaramayacakları çok kesin. Bizde önceden halkımıza ifşa eder gibi söylemek zorundayız. Bu toprağın çocukları bir aday çıkaramayacaksa hepimize yuh olsun…” demişti.
Ekran Resmi 2022-04-10 09.06.31
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