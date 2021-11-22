Barış Atay: Biz helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ''helalleşme'' çıkışına yanıt verdi.

Bursa Akademik Odalar Birliği'nde 'Halk Buluşması'nı gerçekleştiren TİP milletvekili Atay, seçim sonrası olası iktidar değişikliği ile ilgili olarak "Türkiye'deki Başkanlık sisteminin ne kadar garabet bir sistem olduğunu hepimiz gördük. Bu kadar yetki inanılmaz bir şey tabii. Millet İttifakı iktidarı alırsa ve yapacağı ilk iş parlamenter sisteme geri dönüş olursa intihar olur. Erdoğan'ın kendine yonttuğu yetkilerle AK Parti'nin 20 yıllık iktidarındaki dejenerasyonu düzeltmek zorunda. Sonra parlamenter sisteme geçilecekse geçilmeli. Millet İttifakı bu yetkileri kullanmalı. Yoksa düzeltemeyiz" ifadelerini kullandı.

Gazete Duvar'dan Pelin Akdemir'in haberine göre; Atay, 3. bir ittifak olarak sol ittifakın kurulması gerektiğini, birçok sosyalist partinin içinde olduğu bir ittifak arzu ettiklerini söyledi.

Atay, arzu ettikleri gibi sol bir ittifak kurulamaması durumunda yapacaklarını, “Biz, HDP'yle bir ittifak kurarak seçim çalışmalarına devam etmeyi teorik olarak planlıyoruz” sözleriyle anlattı. EMEP ve Sol Parti'nin habere ilişkin açıklamasına değinen Atay, EMEP'in de kendileri gibi ‘HDP'siz bir ittifakın kabul edilir olmadığını' söylediğini, Sol Parti ile görüşmelerinden sonra mutabakat sağlamayı düşündüklerini aktardı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘helalleşme' söylemini değerlendiren Atay, “AK Parti, bize bir hayat borçlu. Biz hayat mücadelesi veriyoruz. O yüzden ‘Sen, benim yerime helalleşmeye karar veremezsin' diyorum. Biz helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.