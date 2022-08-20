Bakanlar Karahasanoğlu’nu anlattı: Hakk’ın gür sesiydi!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karahasanoğlu’nun vefatı dolayısıyla Akit Medya Grubu’na taziye ziyaretlerinde bulundu.

­­­TIMETURK | HABER MERKEZİ

Geçtiğimiz hafta vefat eden Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu'na yönelik taziyeler sürüyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karahasanoğlu'nun vefatı dolayısıyla Akit Medya Grubu'na taziye ziyaretlerinde bulundu.

Her zaman Hak ve Hakikatin cesur ve gür sesiydi

Akit Medya Müessese Müdürü Nuri Karahasanoğlu ve Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu ve Mustafa Karahasanoğlu'nun oğlu İbrahim Karahasanoğlu'nun ev sahipliği yaptığı ziyaretlerde, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Bırakın konuşmayı düşünmenin bile suç sayıldığı dönemlerde Mustafa ağabey hak ve hakikatin müdafiydi. Türkiye'nin sembol isimlerdendi. Daima hakkı yüceltmek, adaleti ayakta tutmak, eşitliği savunmak, haksızlığın karşısında durmak için mücadele etti. Ve bu yolda çok büyük meşakkatler çekti” dedi.

Hiçbir zorluk onu ayırmadı

“Eğilmedi bükülmedi inandığı sıratı müstakimden hiçbir zorluk onu ayırmadı” diyen Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

“Bu açıdan Mustafa Karahasanoğlu, ideal arayanlar içinde sembol örneklerden biridir. Dün Türkiye'de başörtüsü nedeniyle başörtülü kadınların eğitim hakkı, çalışma hakkı, seçilme hakkı ellerinden alınırken bu haksızlığı gür bir sesle dile getiren ve bugün haksızlıkların ortadan kalkmasına vesile olanlardan biridir. Ayrımcılığı eşitlik, haksızlığı hak, keyfiliği takdir zanneden pek çok hastalıklı anlayışın tasfiyesinde onun mücadelesinin büyük payı vardır. Allah rahmet eylesin, mekânını cennet eylesin, makamını âli eylesin.”

Büyük ve güçlü Türkiye için destek verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise şunları söyledi: “Mustafa ağabeyimiz, bizim için çok değerli çok kıymetliydi. Akit Medya Grubu'nun bu günlere gelmesinde büyük emekleri var. O ülkemizin ve milletimizin geleceği için, büyük ve güçlü Türkiye için çok destekler verdi. Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Onun bıraktığı bu eser büyüyerek devam edecek.”