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Bakan Yanık: Bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Bizler, sahip olduğumuz değerlerimizi korumak, yaşatmak ve yeni nesillere ulaştırmak için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu çabanın en kıymetli sonuçlarından biri de bugün Darülaceze bünyesinde halkımızın hizmetine sunacağımız yurt ve kültürel tesisimizdir. Darülaceze, yaşlılarımıza hürmetin, çocuklarımıza merhametin simgesi haline gelmiş göz bebeği bir kuruluşumuzdur. Ülkemizde sosyal hizmet anlayışının beslendiği en değerli mihmandar kurumlardan biridir.' dedi.

1 Saat Önce
2021-09-25 21:34:25
Bakan Yanık: Bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz

Yanık, Darülaceze Yurt ve Kültürel Tesis Açılışı ve Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Tanıtım Töreni'nde yaptığı konuşmada, güçlü bir sosyal devlet olmanın simgesi haline gelecek önemli bir eserin açılışı ve medeniyetin köşe taşlarından olacağına inandıkları bir projenin tanıtımı için bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bakan Yanık, kültür mirasından devraldıkları bir anlayışla inşa ettikleri ve hiç durmadan bir yenisinin müjdesini verdikleri bu kıymetli eserlerin, insana hizmetin Hakk'a hizmet olduğu bir değerler bütününün yansıması olduğunu kaydetti.

Kendileri için birer iftihar kaynağı olan bu çalışmaların, sosyal hizmetler alanında uluslararası düzeyde pek çok projeye ilham kaynağı olduğunu anlatan Yanık, "Bir millet ancak değerlerini, birlik ve beraberlik halini koruyabildiği sürece ayakta kalır. Bizler, sahip olduğumuz değerlerimizi korumak, yaşatmak ve yeni nesillere ulaştırmak için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu çabanın en kıymetli sonuçlarından biri de bugün Darülaceze bünyesinde halkımızın hizmetine sunacağımız yurt ve kültürel tesisimizdir. Darülaceze, yaşlılarımıza hürmetin, çocuklarımıza merhametin simgesi haline gelmiş göz bebeği bir kuruluşumuzdur. Ülkemizde sosyal hizmet anlayışının beslendiği en değerli mihmandar kurumlardan biridir." diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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