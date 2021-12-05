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Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na: Jilet gibi yoldan gitmek hoşuna gitti değil mi?
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Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na: Jilet gibi yoldan gitmek hoşuna gitti değil mi?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'na seslendi.

1 Saat Önce
2021-12-05 09:05:28
Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na: Jilet gibi yoldan gitmek hoşuna gitti değil mi?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün Mersin'de düzenlenen mitinge katıldı. Miting için Ankara'dan Mersin'e giden Kılıçdaroğlu yeni açılan Niğde Otobanını kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kamu Özel Sektör işbirliği ile yapılan projeleri eleştiren Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Hadi hadi çekinme itiraf et Jilet gibi bir otoyoldan 4 saatte Ankara'dan Mersin'e gidebilmek senin de hoşuna gitti değil mi?" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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