Bakan Varank'tan Erdoğan'ın çevirmenini eleştiren Kılıçdaroğlu'na tepki

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesinde çevirmen olarak yer alan Merve Kavakçı'nın kızı Fatma Abushanab için 'hanım kızımız' ifadesini kullanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Rezilsin' diyerek tepki gösterdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Malezya Büyükelçisi'yken geçen ay merkeze çekilen Merve Kavakçı'nın kızı Fatma Abushanab için, "Erdoğan ne zaman diplomatik görüşmelerde çevirmen olarak yanına o hanım kızımızı aldıysa, ya milyonlarca kaçak sığınmacı ülkemize girdi ya da bedeli milletimize çok yüksek olan sözleşmelere imza attırdılar. Çevirmen hanım kızımızdan, yüzbinlerce Afgan sığınmacının ülkemize gelmesine yol açan o toplantıda Biden ile neler konuşulduğunu seçimlerden sonra devletimize açıklamasını talep edeceğiz" dedi.

Varank'tan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki gelirken, "hanım kızımız" ifadesiyle Fatma Abushanab'ı "küçümsediğini" savundu.

Bakan Varank, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkçe ve İngilizce'yi ana dili gibi konuşan, profesyonel tercüme yapan bir kadına hanım kız diyerek küçümseyen Kılıçdaroğlu, REZİLSİN!

Sen partindeki kadınlara böyle hitap edebiliyor musun?

Aynı zamanda, yalancı ve cahilsin de... Daha önce İngiliz bakanın Türkiye'de kamplar kuracağız dediğini iddia ettin. O bakan bunu bizzat yalanladı. Ne özür diledin, ne yalanını düzelttin. Yüzün zaten hiç bir yalanda kızarmıyor...

Ne devlet adamlığı ne uluslararası ilişkiler biliyorsun! Liderlerin tete-a-tete yani baş başa görüşmeleri olur. Her ülke için geçerlidir. Tercümanlar çeviri ile ilgili üçüncü kişiye bilgi veremez. Bu casusluk olur ve SUÇTUR! Sonuç: Kemal Kılıçdaroğlu'dan asla devlet adamı olmaz!" .