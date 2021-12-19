Bakan Varank’tan Babacan’a sert tepki
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank , Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Kabile devletinin reisi' diyen Ali Babacan'a tepki verdi.
2021-12-19 15:10:17
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'Kabile devletinin reisi' diyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Varank yaptığı paylaşımda Babacan'ın konuşmasının yer aldığı videoyu alıntılayarak "Kelp, kağnı gölgesinde yürür, kağnının gölgesini kendi gölgesi sanırmış…" ifadelerini kullandı. Arapçada 'kelp' kelimesi 'köpek' anlamına geliyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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