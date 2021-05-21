Bakan Varank’tan AA muhabirinin ''Süleyman Soylu'' sorusuna yanıt: Sen şov yapmak istemişsin

Sedat Peker'in, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki iddiaları basın toplantısında iki bakana soruldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün yaptıkları basın açıklaması sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Anadolu Ajansı muhabirlerinden Musab Turan, iki bakana Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Soylu hakkındaki iddialarını sordu.

Turan, şunları söyledi:

"Bu narko-bürokrasi ile ilgili iddialar ülkemizi uluslararası arenada zora soktu mu? Hükümetin buna ilişkin bir planı var mı? Ve 19 yıllık AK Parti, ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu'dan daha mı küçük? Çarşıda pazarda metrobüste herkes bunu konuşuyor ama sayın bakanlarımız tek kelime etmiyor.

Sayın Pakdemirli bakanımıza sorum; Sayın Soylu kabine toplantısında buna ilişkin bir açıklama yaptı mı? Savunması sizleri tatmin etti mi? Sayın bakanım 3.5 yaşındaki oğlumun yüzüne bakarken ben utanıyorum. Sizlerin çocukları yok mu?"

Bakan Varank ise Turan'ı şov yapmakla eleştirerek şunları söyledi:

“3.5 yaşındaki bir çocuğun bu kadar siyasi konularda ilişkili olabilmesi…

Sen şov yapmak istemişsin, ben sana cevabını vereyim. AK Parti iktidarının en önemli özelliği, Türkiye'de her türlü illegal yapıyla, her türlü çeteyle mücadele ederek 19 yılda iktidarını sağlamlaştırmasıdır. Bizim illegaliteyle herhangi bir kanunsuz yapıyla bir ilişkimiz olması mümkün değildir. Dolayısıyla birtakım gayri ciddi insanların, yasal olmayan işlere bulaştığı kamuoyunda herkes tarafından bilinen insanların açıklamalarını dikkate alıp, eğer Türkiye Cumhuriyeti devletinin bakanlarının resmi açıklamalarını dikkate almıyorsanız bence orada bir problem var demektir.

Biz gerekle terör mücadelede, gerek illegal yapılarla mücadelede başarılı bir hükümetiz.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.