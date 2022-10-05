Bakan Varank: Cinsiyetsizliği dayatırsanız biz de kimseye eyvallah demeyiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, LGBTİ+ üyelerini işaret ederek, “Siz ne yapıyorsanız yapın ama cinsiyetsizliği dayatırsanız, aile mefhumunun altını oymaya devam ederseniz biz de kimseye eyvallah demeyiz” ifadelerini kullandı.

Mağaza zinciri LC Waikiki Yalova Lojistik Merkezi Açılış Töreni'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Siz ne yapıyorsanız yapın ama cinsiyetsizliği dayatırsanız, aile mefhumunun altını oymaya devam ederseniz biz de kimseye eyvallah demeyiz" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; LC Waikiki yönetimi tarafından, bir grup çalışana gönderilen e-posta ile Haziran-Temmuz aylarında ürünlerde gökkuşağı, tek boynuzlu at gibi figürlerin LGBTİ+'lara andırdıkları gerekçesiyle 'bu sembollerin kesinlikle kullanılmaması' ve 'mutlaka renk sayısının azaltılması' istendiği iddia edildi.

Yalova'da konuşan Bakan Varank, "Dünyada bir LGBT dayatması varken, bir cinsiyetsizlik dayatması varken, LCW Waikiki'nin bu inisiyatifi almasını ben çok değerli buluyorum" dedi.

Açılış töreninde konuşan Bakan Varank, şunları söyledi:

"Grup çalışanlarına elektronik posta göndermiş ve demiş ki, 'Lütfen ürünlerimizde LGBT çağrışımı yapan işaretleri kullanmayın. Bunlarla ilgili ürünleri üretmeyen çünkü bizim hassasiyetlerimiz var, sorumluluğumuz var.' Evet, dünyada bir LGBT dayatması varken, bir cinsiyetsizlik dayatması varken LC Waikiki'nin bu inisiyatifi almasını ben çok değerli buluyorum ve kendilerine çok teşekkür ediyorum.

Kimse kusura bakmasın. Siz ne yapıyorsanız yapın ama cinsiyetsizliği dayatırsanız, aile mefhumunun altını oymaya devam ederseniz biz de kimseye eyvallah demeyiz. Bunun karşısında dururuz. Böyle markaların gerisinin geleceğine de ben inanıyorum. Biz aileyi savunmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz."