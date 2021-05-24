Bakan Soylu'nun açıklamalarına Kaftancıoğlu'ndan yanıt

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, İçişleri Bakanı Soylu'nun, 'CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun korumalarını aldım. Tehdit yoktu' ifadelerine yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk'te Kübra Par'ın moderatörlüğünde organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına yanıt verdi.

Gazetecilerin Sedat Peker'e koruma verilmesine dair soruları yanıtlayan Soylu, 'CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun tehdit altında olmasına rağmen neden koruma verilmedi' sorusuna şu yanıtı verdi:

"CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun korumalarını aldım. Tehdit yoktu. Sizin tehdidiniz yok. Herhangi bir rapor yok, korumanız olması gerekir mi? Hayır. Sonra ne oldu? Mesela Kaftancıoğlu'na tehdit nereden gelebilir? Bunu takip eden, hedef gösterildiği zaman konuya müdahale eden devletin kurumları var. Kaftancıoğlu'nun korumasını aldım, 15 gün sonra Kaftancıoğlu DHKP/C tehdit etti. Niye tehdit etsin? Bir sektör oluşmuş. 2017'de Özgür Taşdemir. Bütün sistematiği, iki yerde kumarhanesi var. Bu kumarhaneler sebebiyle, DHKP/C baskını sebebiyle, bu tehdidi yenilediler. DHKP/C'nin kurgu tehdidi üzerine bir tehdit daha yenilediler. Ben bunu 2018'in ortalarında öğrendim. Sedat Peker'in polis koruması olduğunu öğrendim. Canan Kaftancıoğlu'nun da koruması olduğunu bilmiyorum."

'CEVAP HAKKIMI KULLANDIRIRLARSA YAYINDA SÖYLEYECEĞİM'

Soylu'nun bu açıklamalarına yanıt veren Kaftancıoğlu, "Yalancı! Madem tehdit yoktu (kendisinden daha büyük tehdit yok bu arada) öncesinde ne diye yakın ardından özel koruma statüsüne alınmışım? Sonrasında ise cevap hakkımı kullandırırlarsa yayında söyleyeceğim. Suç örgütleri ile tuttuğu işler ortalığa dökülen devletin utanç vesikası içinde bulunduğu kirliliği başkalarına yapıştırmaya çalışmakta" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.