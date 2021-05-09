DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

ABD'de silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail güçlerinden protesto düzenleyen Filistinlilere müdahale
Hipnofobik misiniz?
Akşener ile Kılıçdaroğlu birlikte iftar yaptı
Birleşmiş Milletler, Mescid-i Aksa için toplanıyor
PSG takıldı! Lille adım adım şampiyonluğa
Ürdün, İsrail'in Amman Maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı
İsrail’de siren sesleri: Hava savunma sistemleri devreye girdi
Mısır ve Fransa'dan Kızıldeniz'de ortak tatbikat
Türkler dünyanın dört yanında 'cirit atıyor'
Ve Giresunspor yıllar sonra Süper Lig'de!
Giresunspor 44 yıl sonra Süper Lig’e yükseldi
'Hayvan' deyip geçmeyin!
Ziraat Türkiye Kupası finali seyircili oynanacak
Mısır'dan İsrail'e: Mescid-i Aksa'da ibadet yapılmasına izin ver

İSTANBUL

20:17:00

İftar vakti

BURSA

20:14

04:05
20:14
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:59

03:51
19:59
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:41

03:35
19:41
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:25

03:17
19:25
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:10

03:18
19:10
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:17:00

İftar vakti

ANKARA

19:59

03:51
SAHUR
19:59
İFTAR

ERZURUM

19:25

03:17
SAHUR
19:25
İFTAR

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na ''Sedat Peker'' yanıtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili açıklamalarına yanıt verdi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
09.05.2021 18:20:45
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na ''Sedat Peker'' yanıtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Bakan Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir ülkede Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, Kırmızı Bülten talep edilen organize suç örgütü yöneticisinin, güvenlik güçlerimize yönelik iftira ve akla sığmayan ithamlarına sığınarak siyaset yapar mı? Acizlik, çürümüşlük

Mafyaya neler yaptığımızı, nasıl çökerttiğimizi, bu bağırtıların neden çıktığını sorarsan anlatırım.

Mafya konusunda tek yapamadığımız, her seçim kaybeden siyaset mafyasının, Türk Siyaseti'ne musallatlığına çaresiz kalmaktır.

Bir ülkede Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, Kırmızı Bülten talep edilen organize suç örgütü yöneticisinin, güvenlik güçlerimize yönelik iftira ve akla sığmayan ithamlarına sığınarak siyaset yapar mı?

Kılıçdaroğlu, Sedat Peker'in eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve oğlu AK Parti Milletvekili Tolga Ağar üzerinden iktidara yönelik iddialarıyla ilgili T24'e yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Devleti yönetememe. Bazı çevrelere teslim olma. Değişik mafya örgütleri var Türkiye'de, bunlar zaman zaman bir araya geliyorlar, zaman zaman da çatışma içindeler. Sedat Peker, yurt dışına giderken bunlar ne kadar suçlu olup olmadığını bilmiyorlar mıydı? Biliyorlardı. Pasaport verildi mi? Verildi. Gönderildi mi? Gönderildi."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan