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Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na Göç İdaresi yanıtı: ''Yamakların bulsun!''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yönelttiği soruların muhatabının Göç İdaresi Başkanlığı olmadığını bildirdi.

25 Dakika Önce
2022-04-12 14:29:45
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na Göç İdaresi yanıtı: ''Yamakların bulsun!''

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu'nun dayanılmaz cehaleti. Aday adaylığını tarif ederken 'devleti iyi tanıması gerekiyor' diyorsunuz ya. Anlaşılan iki belediye başkanın dengeni bozmuş." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun Göç İdaresi ile ilgili sorduğu 3 sorunun da muhatabının Göç İdaresi Başkanlığı olmadığını vurgulayan Soylu, "Vatandaşlık sorusunun muhatabı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. Diğerlerinin muhataplarını da 'yamakların' bulsun. Soruları düzelttirmek için aynı büyükelçiye gönderebilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Göç İdaresi Başkanlığı'na gideceğini söyleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullanmıştı:

“Milletimiz adına Göç İdaresi'ne soruyorum:

  1. Sığınmacıların eski kimlik bilgileri elinizde mevcut mu?
  2. Kaçına vatandaşlık verdiniz ve hangi güvenlik soruşturmalarından geçirdiniz?
  3. Sınırlarımızın delik deşik edilmesini neden izliyorsunuz? Amaç ne? Neyin hazırlığındasınız?”
.

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