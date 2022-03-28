Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na ''bildiri'' tepkisi: Biraz edebin varsa açıkla!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisinin Esenyurt'taki Danışma Meclisi programında yaptığı konuşmasında Kılıçdaroğlu'na çağrıda bulundu.

6 muhalefet liderinin 1 buçuk ay önce bir araya geldiği görüşmeden sonra yayınladığı bildiriyle ilgili konuşan Soylu, "Kılıçdaroğlu, biraz doğruysan, biraz dürüstsen, ilk altılı masa toplantısından sonra o hepinizin tutanak altına almaya çalıştığı bildiriyi hangi büyükelçiliğe düzelttirmeye gönderdin? Biraz edebin varsa bunu açıkla" ifadelerini kullandı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen İlçe Danışma Meclisi programına katıldı.

"O BİLDİRİYİ HANGİ BÜYÜKELÇİLİĞE GÖNDERDİĞİNİ AÇIKLA"

Programda konuşan Bakan Soylu, "Türkiye yönetmeye talip oluyorlar değil mi? Altılı bir masa kurmuşlar. Buradan Kılıçdaroğlu'na bir şey söylemek istiyorum, bir de o altılı masadaki diğerlerine. O masada Kılıçdaroğlu biraz doğruysan, biraz dürüstsen, biraz bu millete ait en ufak bir inancın varsa, ilk altılı masa toplantısından sonra, sen beraber oluşturduğunuz o hepinizin tutanak altına almaya çalıştığı bildiriyi hangi büyükelçiliğe düzelttirmeye gönderdin? Biraz edebin varsa bunu açıkla." dedi.

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Biraz dürüstsen o ortak bildiriyi düzelttirdiğin büyükelçiyi açıkla

"BUNU BİR BÜYÜKELÇİLİĞE GÖNDERDİN, REDAKTE ETTİRDİN"

Açıklamalarına devam eden Soylu, "Eğer kendilerine biraz saygıları varsa, o masadaki diğer 5 kişi de Kılıçdaroğlu'na, benden sonra bizden sonra hangi temsilci ile bunu bir büyükelçiliğe gönderdin, bunu redakte ettirdin. Kendilerine, kendilerinin sorumlu olduğu tabana ve bu aziz milleti en ufak bir saygıları varsa sorsunlar. Bu ülke öyle büyükelçilere beline kadar eğilip, onların efendilerine uşaklık yapanları çok görmüştür. Bu ülke Avrupa'nın, Amerika'nın tezgahlarıyla, oyunlarıyla vesayet kuranları çok görmüştür. Bu ülke, bu ülkenin birliğini ve beraberliğini bozmak için elinden geleni yapanları çok görmüştür" ifadelerini kullandı. .