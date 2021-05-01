Bakan Soylu'dan BirGün Gazetesi'ne ''Ruhsar Pekcan'' tepkisi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, BirGün Gazetesi'nin 'Ruhsar Pekcan, kiraladığı evin tadilatını da bakanlığa yıkmış' başlıklı haberine tepki gösterdi.

BirGün Gazetesi gün içinde eski Bakan Ruhsar Pekcan hakkında bir habere imza attı. Söz konusu gazete Pekcan için "Ruhsar Pekcan, kiraladığı evin tadilatını da bakanlığa yıkmış" ifadelerine yer verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter adresinden habere tepki gösterdi..

BirGün Gazetesi, yer verdiği haberde Ruhsar Pekcan'ın kiraladığı evini 380 bin liraya tadilata soktuğunu ve faturayı da bakanlığa kestiğini yazdı.

BirGün'ün haberine cevap ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi.

BAKAN SOYLU'DAN SERT TEPKİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, BirGün Gazetesi'nin "Ruhsar Pekcan, kiraladığı evin 380 bin liralık tadilatını bakanlığa yıkmış" başlıklı haberini yalanladı.

Süleyman Soylu paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"PKK'lı Birgün Gazetesi, hem yalan söylüyorsun, hem iftira atıyorsun... Bakanlığın tahsis ettiği konutun, sanki Sn. Ruhsar Pekcan'ın konutu gibi yansıtılması, 'Linç kampanyasında ben de olayım' perişanlığıdır!"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.