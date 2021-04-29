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Bakan Soylu'dan alkol yasağı açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Cumartesi- Pazar kısıtlamasından hiçbir farkı yok, sadece süre uzadı. Kurallar aynı' dedi.

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29.04.2021 00:53:16
Bakan Soylu'dan alkol yasağı açıklaması

Salgını önlemek amacıyla uygulanacak tam kapanmada alkole de satış yasağı geldi. Tam kapanmanın uygulanacağı 17 gün boyunca market ve bakkallar alkol satışı yapamayacak. Bu kararla ilgili NTV özel yayınında soruları yanıtlayan Soylu, kararın hafta sonu yasağından farkı olmadığını söyledi.

Tam kapanmada uygulanacak olan alkol satış yasağına ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Cumartesi- Pazar kısıtlamasından hiçbir farkı yok, sadece süre uzadı. Kurallar aynı" dedi. Soylu, "Daha önce de yapıldı, bütün kısıtlamalarda ne varsa aynı; İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da birçok örneği var" diye konuştu.

"Alkol tartışmasından hiç rahatsız değilim" diyen Soylu, "Geçmiş dönemde de yapıldı, öncesinde de yapıldı, şimdi de yapılıyor. Biz buradan sağlıklı çıkalım da nasıl çıkarsak çıkalım. Önemli olan bu…" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan