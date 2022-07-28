Bakan Soylu'dan Akşener'e ''uyuşturucu'' yanıtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in uyuşturucu kullanımının arttığına dair açıklamasına değinerek, “Siyaseti yanlış öğrenmişsiniz, bunda bizim de payımız var” dedi.

Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Meral Hanım; Siyaseti yanlış öğrenmişsiniz, bunda bizim de payımız var. Uyuşturucuda tarihin en güçlü sonuçlarını alıyoruz. ‘Başbakan olacağın'(!) 15 Temmuz sonrası, uyuşturucu ölümleri 941'den, 2021 sonunda 270'e düştü. Tarihin en büyük uyuşturucu yakalamalarını yapıyoruz. Uyuşturucunun kökünü kurutacağız... Meral Hanım; Oturduğun büyükelçilere Batı'nın halini bir sor. Ha unutmadan, stajyer Bakanlığın döneminde kaptagonu iyi bilirdin. Kaç liraydı sahiden?" ifadesini kullandı.

Akşener ne demişti?

Akşener bugün yaptığı konuşmada, "Uyuşturucu diye bir meselenin benim gezdiğim yerlerde de İstanbul'da da ne kadar önemli olduğunu gördük. Bana Ahlat'ta, İstanbul'da, Ankara'da da söyledi anneler. Yüz liraya uyuşturucu satılıyorsa bazıları görevini yerine getirmiyor demektir. Her yerde annelerin şikayeti uyuşturucu, demek ki bir yerlerde bozukluk var, bunun düzeltilmesi gerekiyor." diye konuşmuştu.