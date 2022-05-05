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Bakan Soylu: Bu film bir edepsizliktir, bir yalandır

Bakan Soylu, sığınmacılarla ilgili provokatif paylaşımlara, 'Edepsizlik ve yalan' sözleriyle tepki gösterdi. Soylu, Türkiye'deki Suriyeli sayısını ve kaçının Türk vatandaşlığına geçtiğini de açıkladı.

10 Saat Önce
2022-05-05 19:45:25
Bakan Soylu: Bu film bir edepsizliktir, bir yalandır

Sığınmacılarla ilgili provokatif paylaşımlar siyasetin de gündeminde. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, o paylaşımlarla ilgili sosyal medyadaki sahte hesapları işaret etti.

Bakan Soylu, "Bu film bir edepsizliktir, bir yalandır. Bunu ortaya koyup sosyal medya üzerinden toplumu tahrik etmek kin ve nefret oluşturmaya çalışan ve hükümeti hedef alan bir saldırı ile karşı karşıyayız. Peki bu saldırıyı yapanlar kimler? Yüzde 41,54'ü bot hesap, makine yani" açıklamasını yaptı.

TGRT yayınına katılan İçişleri bakanı, Türkiye'deki Suriyeli sayısı tartışmalarına da değindi.

Türkiye'de kaç Suriyeli var?

Kaçı Türk vatandaşı oldu, kaçının ikameti var, İstanbul'da kaç Suriyeli yaşıyor? Soylu tek tek cevapladı.

Bakan Soylu, "İstanbul'da şu an toplam 500 bin kayıtlı Suriyeli var. Türkiye'de şu anda 3 milyon 762 bin 686 Suriyeli var geçici koruma statüsünde. İkamet izni ile kalan yabancıların sayısı 1 milyon 417 bin. 2011 yılından itibaren 200 bin 950 Suriyeli, Türkiye vatandaşı oldu. 2017'den beri Türkiye'deki Suriyeli sayısı artmıyor. Türkiye'de bulunan Suriyelilerin yüzde 70'i Suriye düzeldiği andan itibaren geriye gidecekler" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, muhalefetin, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulan güvenli bölgelere yönelik eleştirilerine de tepkiliydi.

Alınan önlemlerle terör örgütüne yurt içinde de ağır darbe vurulduğunu söyledi. "Şu anda Amanoslar'da 1 terörist ya var ya yok. Arıyoruz onu da bulacağız." dedi. .

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