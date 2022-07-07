Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'nun 'hekim cinayeti' paylaşımına tepki

Sağlık Bakanı Koca, Konya'da bir hekimin vurularak öldürülmesinin ardından paylaşımda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözlerini eleştirdi.

Konya'da, Şehir Hastanesi'nde bir kişi, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı tabancayla başına ateş ederek öldürmüş, ardından aynı tabancayla kafasına ateş ederek intihar etmişti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Erdoğan gör yarattığın iklimi, utan utan! Beceriksiz bakanını da al, derhal gidin. Şiddeti uygulayanlara sus pus olup, hakkını isteyen sağlık personeline ‘giderlerse gitsinler' demenizin bedelidir bu yaşananlar. Onlar kalacak, siz gideceksiniz. Bu şiddet de ya bitecek ya bitecek!” ifadelerini kullanmıştı.

'ÜZGÜN GÖRÜNEMEZ MİYDİNİZ?'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek şu yanıtı verdi:

"Bir hekimin katledilmesi karşısında zerre kadar üzüntü içermeyen şu sözleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bizim yüreğimiz yanıyor Kemal Bey. Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?"