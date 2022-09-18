Bakan’dan Kılıçdaroğlu’na: İsteseniz de istemeseniz de…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sosyal konut projesinin başarılı olamayacağını söylemişti. Bakan Kurum ise Kılıçdaroğlu’na yine sosyal medya üzerinden cevap verdi. İşte detaylar…

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Halkımızın böyle bir projeye ihtiyacı var, siyasiler olarak, bu ihtiyacı karşılamaya mecburuz. Tekrar ediyorum, hazine garantisi ver. Destekleyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yanıt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi.

Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'na seslenen Bakan Kurum, "Sayın Kılıçdaroğlu, İşiniz zor! Ne Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesini açıktan destekleyebiliyorsunuz, ne topyekûn reddediyorsunuz. Siz isteseniz de istemeseniz de; bu konutları YA-PA-CA-ĞIZ!" ifadelerini kullandı.

Sosyal konutlara Ekim'de başlanacak

Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk temelleri Allah'ın izniyle ekim ayı itibarıyla atıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu konutların anahtarlarını vatandaşlarımıza armağan edecek. Milletimize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun."